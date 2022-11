Nuova assemblea nell'ateneo romano organizzato dal collettivo di Scienze Politiche

Gli studenti della Sapienza tornano a riunirsi in un’assemblea organizzata dal collettivo di Scienze Politiche dopo le cariche della polizia del 25 ottobre e la successiva occupazione simbolica della Facoltà. “Oggi è il giorno in cui siamo tornati in Università dopo l’occupazione che non è terminata a causa del ponte di Ognissanti ma perché non avrebbe avuto senso occupare in giorni in cui le aule sono svuotate”, hanno spiegato gli organizzatori. Un motivo di preoccupazione è rappresentato dal nuovo decreto che reprime i rave party: “Riteniamo che il Governo abbia utilizzato un evento del giorno, facilmente condannabile dall’opinione pubblica, per fare una disposizione legislativa con tratti molto più generali”, dicono gli studenti: “In questo modo si vanno a colpire anche raduni che posso portare a proposte indipendentemente dal loro fine”.

