Si tratta del capo ultrà Vittorio Boiocchi, curva in lutto

Un uomo di 59 anni, pluripregiudicato, è stato ucciso questa sera per le strade di Milano. Secondo quanto riferisce la polizia, la vittima è stato colpito da più colpi di arma da fuoco in via Fratelli Zanzottera, alla periferia del capoluogo lombardo. L’uomo è deceduto appena arrivato in ospedale, al San Carlo. Si tratta di un noto ultrà dell’Inter, Vittorio Boiocchi, non a caso questa sera la Curva Nord di San Siro è in silenzio in forma di lutto in occasione della partita contro la Sampdoria

Il luogo dell’agguato

Alla notizia della morte di Boiocchi la curva nord ha poi deciso di lasciare San Siro

