Manifesti inneggianti a Benito Mussolini, in occasione del centenario della marcia su Roma, sono apparsi in diverse strade del quartiere Poggioreale, a Napoli. Sui manifesti sono riportati il fascio littorio e frasi come ‘O Roma o morte’ e ‘A Napoli ci piove, andiamo a Roma’ e ‘Cento anni, ancora in marcia‘.

Immediata la risposta antifascista: “A Napoli splende il sole. Napoli Antifà”. Questo il lungo striscione che ha coperto i manifesti fascisti pro Benito Mussolini apparsi nella mattinata di oggi in molte strade del quartiere Poggioreale, a Napoli.

