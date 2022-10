Su Twitter sale subito in tendenza, sono migliaia le segnalazioni in diverse lingue

Whatsapp non funziona. La chat più popolare a livello mondiale va in down. Su Twitter sale subito in tendenza; sono migliaia le segnalazioni in diverse lingue con l’hashtag #whatsappdown Al momento si cerca di capire l’entità dello stop e l’estensione. Gli altri due social di Meta, facebook e Instagram, sono attivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata