Foto Facebook Zakaria Harfachi

Le ipotesi di reato, al momento, sono omicidio colposo e omicidio preterintenzionale

Tredici indagati nell’inchiesta per accertare le cause della morte del 30enne Osama Paolo Harfachi, trovato senza vita il 18 ottobre scorso nel carcere di Foggia, in cui era ristretto da cinque giorni. Le ipotesi di reato, al momento, sono omicidio colposo e omicidio preterintenzionale. L’iscrizione sul registro degli indagati è atto dovuto in vista del conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’autopsia. La famiglia del detenuto aveva presentato denuncia ai carabinieri e il fratello, nei giorni scorsi, aveva pubblicato un post sulla sua pagina Facebook.

