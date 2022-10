Da chiarire ancora le dinamiche, indagano i carabinieri di Conegliano

È stato ritrovato il cadavere di una donna in località Parè di Conegliano, in provincia di Treviso. La donna, ultraottantenne, è stata ritrovata in un’abitazione con delle ferite da taglio. Da chiarire ancora le dinamiche, indagano i carabinieri di Conegliano.

