Nel rogo sono morte tre persone

Vigili del fuoco al lavoro a Catanzaro, dopo l’incendio scoppiato nella notte in Via Caduti 16 marzo 1978 che ha distrutto un appartamento popolare, uccidendo tre delle sette persone che vi stavano dormendo. Sarà necessario un intervento del NIA, il Nucleo investigativo antincendio regionale dei Vigili del fuoco, per appurare con apposita strumentazione e specifica competenza le cause del rogo. Il responsabile del nucleo, l’ispettore Massimo Conforti, ha spiegato a LaPresse che si attende una specifica delega del magistrato o dei carabinieri che seguono il caso.

