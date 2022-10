Sofia Mancini e Francesco d'Aversa sono stati trovati giovedì mattina alle 9. Non si avevano più notizie dei due ventenni da lunedì 17 ottobre

Sono stati trovati morti questa mattina alle 9 Sofia Mancini e Francesco d’Aversa, i due ventenni dispersi da lunedì notte dopo essere usciti dalla discoteca ‘Amen’ delle Torricelle nel Veronese. L’auto su cui viaggiavano sulla super strada Peschiera-Affi, di raccordo fra l’A4 e l’A22, è uscita di strada ed è finita in un dirupo accartocciandosi in mezzo alla boscaglia, motivo per cui per due giorni le ricerche sono state vane. Sono morti sul colpo. I due si erano conosciuti nemmeno quattro giorni fa, sabato sera, per poi uscire insieme per due sere consecutive fino al tragico incidente di lunedì. Lui la stava accompagnando a casa sua a Lazise, nella zona del Garda.

