L'uomo non avrebbe dichiarato redditi per circa 10 milioni di euro

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato in via preventiva circa 2,7 milioni di euro a un imprenditore calabrese, residente nel bresciano, indagato per una presunta evasione fiscale. Le indagini sviluppate anche attraverso indagini finanziarie e l’approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette ai fini antiriciclaggio, hanno consentito di ricostruire l’ammontare di imposte sottratto all’Erario derivante dall’omessa dichiarazione di materia imponibile per circa dieci milioni di euro. Ricostruito anche un giro di emissione di false fatture per circa dieci milioni di euro emesse dall’imprenditore a vantaggio di quattro società.

