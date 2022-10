I quattro, tutti di origine egiziana, erano ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati

(LaPresse) Aggredivano e rapinavano prostitute e i loro clienti. Per questo quattro minorenni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio con l’accusa di rapina aggravata. Le indagini sono scattate dopo le denunce di due prostitute che erano state vittime di una rapina tentata e due consumate, nonché di violenta aggressione fisica: episodi tutti avvenuti tra giugno e luglio scorsi. Dalle indagini sono emersi anche altri episodi di violenza imputabili ai quattro soggetti, tutti di origine egiziana nonché ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati. I comportamenti degli ospiti della Comunità avevano adestato allarme sociale nella zona del trezzanese fino ad arrivare a contrasti tra la gang e altri coetanei della zona, culminati la notte dell’11 luglio 2022 con il lancio di una molotov rudimentale all’interno del giardino della comunità.

