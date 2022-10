Il ristoratore Pasquale Di Nuzzo: "Per me è come una figlia"

(LaPresse) È diventata virale la storia di Pasquale Di Nuzzo, titolare di un noto ristorante di Giugliano in provincia di Napoli, che da tre anni si prende cura di una cernia che ha addomesticato. Per il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso la notizia, “si tratta di una storia unica nel suo genere e anche un modo per imparare a rispettare di più gli animali”.

