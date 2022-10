I dati al 1 gennaio 2022 parlano di 5.193.669 cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia

Riprende la crescita della popolazione straniera residente in Italia. Lo certifica il Rapporto MIGRANTES- Caritas. In particolare, i dati al 1 gennaio 2022 parlano di 5.193.669 cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, cifra che segna una ripresa dallo scorso anno. In particolare, la nuova edizione del Rapporto Immigrazione è la prima post-pandemia: i numeri attestano sia lenti segnali di ripresa sia criticità e fatiche dei cittadini italiani e stranieri, dovute ad una scarsa attenzione delle politiche sociali verso le fasce più fragili della popolazione nel periodo culminante dell’emergenza sanitaria. “In campagna elettorale abbiamo sentito dire tante cose sbagliate – accusa Marco Pagniello, direttore della Caitas – il blocco navale ad esempio è irrealizzabile, al contrario dovremmo aprire percorsi di inclusione”.

