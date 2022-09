A Matera il Pontefice lancia un appello anche a favore dei poveri: "No indifferenza al loro grido"

Visita pastorale di Papa Francesco a Matera per la conclusione del 27° Congresso Eucaristico Nazionale. Bergoglio è arrivato in mattinata nella città della Basilicata, dopo essere partito dall’aeroporto romano di Ciampino.

“Se alziamo adesso dei muri contro i fratelli, restiamo imprigionati nella solitudine e nella morte anche dopo”, ha detto il Pontefice durante l’omelia. Dal Papa anche un pensiero ai poveri: le “ingiustizie, le disparità, le risorse della terra distribuite in modo iniquo, i soprusi dei potenti nei confronti dei deboli, l’indifferenza verso il grido dei poveri, l’abisso che ogni giorno scaviamo generando emarginazione, non possono lasciarci indifferenti”, ha dichiarato.

Oggi è la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

“Rinnoviamo il nostro impegno per l’edificazione di un futuro che metta al centro anche migranti, rifugiati, sfollati e vittime della tratta. Il Regno di Dio si costruisce insieme con loro”. Così Papa Francesco in un tweet in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che ricorre oggi.

Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Rinnoviamo il nostro impegno per l'edificazione di un futuro che metta al centro anche migranti, rifugiati, sfollati e vittime della tratta. Il Regno di Dio si costruisce insieme con loro. #GMMR2022 @M_RSezione — Papa Francesco (@Pontifex_it) September 25, 2022

