Probabile intossicazione da mandragora, la cosiddetta 'pianta del Diavolo'

Almeno otto persone sono finite ricoverate questa notte all’ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli, per intossicazione alimentare. Una di loro è in prognosi riservata. Diverse famiglie avrebbero infatti ingerito verdura probabilmente velenosa acquistata nei Comuni di Quarto e Monte di Procida. La sintomatologia sarebbe riconducibile alla ‘mandragora‘, la cosiddetta ‘pianta del Diavolo‘ che si sarebbe confusa con spinaci e biete. Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e sono in corso gli accertamenti di Asl e militari dell’Arma: le indagini si stanno concentrando su negozi di ortofrutta sfusa o ambulanti.

Il paziente in condizioni gravi è un 44enne: presenta una polmonite da ingestione perché, dopo aver mangiato la verdura avvelenata, avrebbe perso conoscenza ingerendo così il proprio vomito. Gli otto ricoverati appartengono a due famiglie in totale. Sono stati allertati tutti i pronto soccorsi della Asl Napoli 2 Nord affinché, nel caso in cui dovessero presentarsi persone con allucinazioni, vomito e febbre, vengano avvisate anche le autorità.

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore dai carabinieri di Napoli, la verdura è stata acquistata in due negozi di ortofrutta di Pozzuoli ma la ‘fonte’ sarebbe unica: un grossista del C.A.A.N. (Centro Agro Alimentare di Napoli) di Volla (NA). Accertamenti in corso anche sui lotti di verdura negli esercizi coinvolti, il C.A.A.N e un’altra attività a Quarto. L’obiettivo è ricostruire l’origine del prodotto perché è probabile che il grossista si sia rifornito fuori regione. Se questo fatto fosse confermato i Carabinieri Nas dovrebbero coordinarsi con le diverse Asl locali e il ministero della Salute.

“In attesa dei relativi chiarimenti si raccomanda di evitare di acquistare e consumare verdure simili sfuse (spinaci, biete). Siamo vicini ai cittadini intossicati e ai loro familiari e seguiamo, insieme alle forze dell’ordine ed alle autorità sanitarie, l’evolversi della situazione”. Lo dichiara il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

