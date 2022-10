Nella stessa zona crollato il muro di un supermercato dismesso

(LaPresse) Hanno operato tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco di Trapani e Agrigento per far fronte ai danni causati dal maltempo della serata di venerdì. A Trapani colpite Mazara del Vallo e Castelvetrano. Proprio a Mazara un muro perimetrale di un supermercato dismesso è crollao. Nell’Agrigentino interessate le zone di Sciacca e Santa Margherita del Belice. Nelle immagini dei vigili del fuoco le operazioni nella notte all’ospedale di Mazara del Vallo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

