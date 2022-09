Immagine_Facebook

L'incidente avvenuto sulla tratta Palermo-Sciacca a causa del forte vento

Un’ondata di maltempo con forti temporali ha colpito in serata le province di Trapani, Palermo e Agrigento in Sicilia. In particolare, sferzati i comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano nel trapanese e Santa Margherita di Belice nell’agrigentino. I vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per il soccorso ad automobilisti in difficoltà, allagamenti e danni d’acqua. Nel comune di Santa Margherita del Belice, lungo la SS624, un bus è uscito di strada, inclinandosi su un fianco a bordo carreggiata.

🔴 #Maltempo #Trapani e #Agrigento, interessati Mazara del Vallo e Castelvetrano (TP), S.Margherita Belice (AG), dove un bus è uscito di strada. Soccorsi dai #vigilidelfuoco automobilisti in difficoltà, interventi in corso per allagamenti #30settembre https://t.co/FT1mhaodHx — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 30, 2022

Allagato il Pronto Soccorso di Mazara del Vallo

Autobus si ribalta, diversi feriti

Una violenta tromba d’aria che si è abbattuta poco dopo le 20 nella provincia di Agrigento ha provocato il ribaltamento di un autobus della compagnia Gallo-Sais sulla tratta Palermo-Sciacca. L’incidente è avvenuto nel tratto della statale 624 fra Contessa Ermellina e Sambuca di Sicilia. Ci sarebbero diversi feriti – seppur non in modo grave – che in questo momento sono soccorsi da cinque ambulanze arrivate sul luogo dell’incidente. All’opera anche i vigili del fuoco che stanno cercando di raddrizzare il mezzo per consentire i soccorsi ai feriti. Alcuni dei passeggeri sarebbero illesi e sono usciti dal mezzo sfondando alcuni finestrini. A dare i primi soccorsi sono stati gli occupanti di un secondo autobus che si è fermato pochi dopo l’incidente. La strada statale dove è avvenuto l’incidente è stata chiusa tra Roccamena, Poggioreale e il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice, a causa di un fiume d’acqua e di fango che ha reso impraticabile la sede stradale.

Il negozio è invaso dall’acqua, la disperazione della proprietaria

L’appello del sindaco di Contessa Entellina ai cittadini: “Restate a casa”

La Strada provinciale ex consortile 30 e la Strada Provinciale 98 (verso al Palermo-Sciacca via Borgo Roccella) sono intransitabili a causa di un pesante sversamento di fango e detriti su tutto l’asse viario e la presenza di tre alberi sdradicati dal vento che ostruisco il passaggio !

Chiedo a tutti di rimanere a casa e di non spostarsi se non in casi di estrema necessità e di segnalare qualsiasi disagio alle forze competenti !

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata