In manette Valentina Boscaro per l'omicidio di Mattia Caruso

È stata arrestata Valentina Boscaro, accusata di aver ammazzato il fidanzato, Mattia Caruso, 30 anni, la notte tra il 25 e il 26 settembre scorso in località Laghi Sant’Antonio di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. La donna, sentita più volte, è crollata ammettendo di aver ammazzato il compagno al culmine di una lite avvenuto dopo una serata trascorsa in un locale della zona: lo ha colpito, secondo la sua confessione, con un unico colpo al petto, utilizzando un coltello di proprietà della vittima, riposto nel vano portaoggetti dell’autovettura.

La donna, convocata più volte dai carabinieri Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Padova, che hanno condotto le indagini coordinate dal pm Roberto Piccione della Procura padovana, ha confessato il delitto. Fin dall’inizio alcuni dettagli – secondo quanto accertato dai carabinieri – del racconto fornito dalla ragazza erano sembrati poco credibili. Nella giornata di oggi, sentita nuovamente, Boscaro è crollata ammettendo di aver ammazzato il fidanzato.

