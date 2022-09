Il suo corpo ritrovato senza vita nel quartiere Soccavo

È stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco Sergio Carparelli, classe ’68, ritrovato senza vita dai carabinieri del nucleo investigativo di Bagnoli, a Napoli. I militari sono intervenuti, nella notte, in via Marco Aurelio, nel quartiere Soccavo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

