Lo ha detto a LaPresse la figlia del bidello fermato per l'omicidio di Marcello Toscano

“Io e la mia famiglia ci dissociamo da quello che è accaduto“. Lo dice a LaPresse la figlia del bidello fermato per l’omicidio di Marcello Toscano, il docente 64enne di Melito ucciso martedì. Un’accusa che, se confermata, per la giovane sarebbe un “gesto assolutamente ingiustificabile”. “Non posso fare altro che vergognarmi e chiedere umilmente scusa a tutti i parenti“, aggiunge la ragazza. “Le scuse le porta il vento, e ne sono consapevole. Ma ad oggi, non posso fare altro.. sono veramente mortificata e umiliata”.

“Al momento in casa regna il silenzio ed il dolore”, ha concluso la ragazza.

