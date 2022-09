La cerimonia si è svolta nell'Aula magna storica dell'Ateneo

(LaPresse) L’Università Federico II di Napoli ha conferito la laurea honoris causa in Innovation and International Management a Tim Cook, ceo di Apple. La cerimonia si è svolta nell’Aula magna storica dell’Ateneo, in corso Umberto I 40. “Incontriamo una delle grandi menti del nostro tempo, un momento veramente importante e storico, incontrare una persona del calibro di Tim Cook non è una cosa di tutti i giorni. E’ un’opportunità per tutta la Federico II, per i nostri studenti che lo incontreranno a San Giovanni”, le parole Matteo Lorito, rettore dell’Università

