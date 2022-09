Così l'avvocato Nicola Giannantonio in un passaggio della sua arringa al processo dove Guerra è imputata insieme a Berlusconi e ad altre 27 persone

“In tutti gli atti del processo Ruby ter non c’è alcuna prova di un accordo corruttivo. Barbara Guerra era molto legata al presidente Berlusconi, che l’ha sempre aiutata anche in tempi non sospetti, quindi almeno dal 2007. Ci sono prove documentali di questo”. È quanto ha detto il difensore della ex show girl, l’avvocato Nicola Giannantonio, in un passaggio della sua arringa al processo Ruby ter, dove Guerra è imputata insieme a Silvio Berlusconi e ad altre 27 persone. Le accuse sono di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. “Berlusconi ha sempre aiutato Barbara Guerra anche a seguito di tutti gli scandali legati alle vicende processuali”, ha precisato il legale. Si tornerà in aula il 5 ottobre e la parola passerà alla difesa di Ruby.

