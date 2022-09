L'episodio in via dell'Idroscalo martedì mattina. Indaga la polizia

Un ragazzo di sedici anni è stato pestato davanti a scuola, poco prima della campanella d’inizio. E’ successo a Ostia, in Via dell’Idroscalo, sul litorale romano, martedì scorso: erano le 8 del mattino e la vittima attendeva di entrare in classe quando sono arrivate cinque persone col volto coperto e lo hanno aggredito. Uno dei cinque si è accanito con calci e pugni e, in pochi minuti il gruppo si è dileguato, dopo aver lasciato a terra il ragazzo ferito.

Il giovane è stato medicato all’ospedale Grassi e agli agenti di polizia del distretto Lido, che indagano sull’accaduto, ha riferito di non conoscere gli aggressori.

