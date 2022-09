Diversi testimoni hanno lamentato un forte odore di fumo in diverse zone della città

(LaPresse) Maxi incendio in un palazzo a Venezia, evacuati i residenti. Secondo quanto precisato dal Comune, l’incendio è avvenuto in un’abitazione di Santa Croce nei pressi di Calle de la Regina. Diversi testimoni hanno lamentato un forte odore di fumo in diverse zone della città. Sono ora in corso le operazioni di controllo di eventuali focolai nelle travature in legno e le operazioni di bonifica. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

