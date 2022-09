I vigili del fuoco al lavoro nel comune di Serra de’ Conti: in 4 mancano all'appello

Tra fango e alberi abbattuti proseguono in provincia di Ancona le ricerche delle persone disperse dopo le violente piogge che si sono abbattute nella zona. I viglil del fuoco sono al lavoro in località Osteria, nel comune di Serra de’ Conti. Almeno 10 i morti, 4 i dispersi, tra cui 2 bambini, e una cinquantina di feriti ricoverati in ospedale. Circa 100 invece le persone sfollate.

