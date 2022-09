La sottosegretaria allo Sport: "Grazie a governo Draghi per pronti aiuti"

“Il mio cuore è con le mie Marche: adesso è il momento del cordoglio ma noi sapremo rialzarci, come sempre”. Così a LaPresse la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali, marchigiana di Jesi, che si trova in queste ore sui luoghi colpiti dall’alluvione delle Marche. Resterà nella sua Regione anche nei prossimi giorni. “Da marchigiana esprimo un sentito ringraziamento al governo per aver prontamente accolto la richiesta del presidente della Regione Acquaroli di concedere lo stato di calamità, prevedendo un contributo di 5 milioni di euro per i primi interventi. La telefonata del Capo dello Stato al governatore delle Marche testimonia l’attenzione delle Istituzioni verso la nostra regione così inaspettatamente e duramente colpita”. Lo dice a LaPresse la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali, marchigiana di Jesi, che si trova in queste ore sui luoghi colpiti dalla alluvione delle Marche. “Il governo si è prontamente attivato per stringersi attorno alle famiglie delle vittime e agli sfollati. È attesa nel pomeriggio la presenza del presidente Draghi che si recherà nei territori colpiti”, ha aggiunto Vezzali, rilevando che “col passare delle ore la situazione sembra aggravarsi mentre i bollettini meteo purtroppo prevedono ancora pioggia. Il Coni ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi, in parte sospesi per via dei danni alle strutture che rimarranno chiuse. Il mondo dello Sport piange anche un giovane centrocampista (militante nell’Ostra Calcio, ndr) che aveva disputato un campionato di promozione”.

