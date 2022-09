Due uomini di origine croata sono stati arrestati perché ritenuti responsabili dei furti in casa del calciatore Stefano Sensi, avvenuto nel dicembre dello scorso anno, e nell’abitazione della influencer Chiara Blasi, nell’ottobre 2021. I due sarebbero stati incastrati anche grazie alle immagini di telecamere di videosorveglianza, che mostrano un uomo vestito di nero scavalcare un cancello.

Secondo le indagini della polizia, uno dei due arrestati sarebbe responsabile del furto del 23 dicembre 2021, nell’ appartamento in via Joe Colombo, da cui erano stati rubati gioielli, un orologio Patek Philippe del valore di 70mila euro, oltre a capi di abbigliamento e borse della compagna e influencer del calciatore Giulia Amodio, racimolando un bottino di circa 200mila euro. L’uomo è stato identificato attraverso il lavoro della Polizia Scientifica e l’analisi di una traccia di sangue che gli agenti della Squadra Mobile. Le indagini hanno consentito di raccogliere anche elementi a carico dei destinatari della misura cautelare anche in merito a un altro furto commesso nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2021 in corso Venezia, all’interno dell’appartamento della influencer Chiara Blasi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata