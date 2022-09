Le frodi su fondi agricoli

(LaPresse) La guardia di Finanza di Enna ha scoperto un giro di riciclaggio per oltre 2 milioni di euro in cui erano coinvolti 12 imprenditori dalla zona dei Nebrodi, operanti nei settori agricolo e zootecnico, indagati a vario titolo per riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini, durate oltre due anni, hanno accertato che l’acquisto di vasti fondi agricoli sarebbe avvenuto ufficialmente attraverso il reinvestimento dei proventi illeciti originati da truffe ai danni dello Stato e dell’Unione europea, perpetrate da famiglie di agricoltori vicini ad ambienti criminali. Sequestrati in via preventiva beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 700.000 euro.

