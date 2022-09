Il Pontefice in partenza per un viaggio di tre giorni in Kazakistan

“Domani partirò per il viaggio di tre giorni in Kazakistan dove prenderò parte al congresso dei capi delle religioni mondiali e tradizionali. Sarà un’occasione per incontrare tanti rappresentati religiosi e dialogare da fratelli animati dal comune desiderio di pace, quella pace di cui il nostro mondo è assetato”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus da piazza San Pietro.

