Arrestati due 32enni accusati di tentato omicidio

Due persone sono state arrestate con l’accusa di tentato omicidio perché ritenuti gli autori di un pestaggio avvenuto davanti a un bar, nel quartiere Primavalle, a Roma. I due, entrambi 32enni di Roma, secondo quanto ricostruito dalla polizia del commissariato, sono arrivati davanti al bar e hanno iniziato a colpire con dei bastoni un uomo. I due hanno continuato ad accanirsi sulla vittima caduta a terra nel tentativo di fuggire, con calci e pugni. Le volanti, intervenute in seguito a segnalazione per aggressione, hanno trovato l’uomo riverso in una pozza di sangue. Allertato il 118, la vittima è stata soccorsa e trasferita all’ospedale San Filippo Neri dove lotta tra la vita e la morte. Attraverso le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i due aggressori, fuggiti in auto, sono stati individuati e rintracciati poco distante. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio. Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto e risalire al movente che ha portato al pestaggio.

