In tutto sono stati notificati sei avvisi di garanzia coinvolti nella morte del ragazzino a Gragnano: si indaga per bullismo

Sono stati notificati nella tarda serata di ieri gli avvisi di garanzia nei confronti di 6 ragazzini coinvolti nella morte di Alessandro, 13 anni, volato giù dal balcone di casa sua a Gragnano, in provincia di Napoli. Tra i 6, secondo quanto apprende LaPresse, anche la ‘ex fidanzatina’ di Alessandro che avrebbe fatto parte del branco di bulli che hanno preso di mira il 13enne. Sono in tutto 4 i minori coinvolti, tra loro la ex ‘fidanzatina’, e 2 maggiorenni, di cui un ragazzo e una ragazza. I 6 sono indagati a piede libero per istigazione al suicidio. Oggi sarà affidato l’incarico per l’autopsia di Alessandro. A condurre le indagini la procura di Torre Annunziata e quella per i minorenni di Napoli.

