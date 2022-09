Non è ancora chiaro chi abbia guidato l'intrusione informatica

Attacco hacker alla sede del gruppo Canarbino, attivo nel settore energetico, a Sarzana, nel levante ligure. L’azienda, che si occupa di import-export di gas e, come molte tra quelle che si occupano del settore energia, può essere obiettivo di attacchi in queste settimane, è stata presa di mira dagli hacker qualche giorno fa con un attacco diretto a danneggiare il sistema informatico del gruppo.

L’hackeraggio però, da quanto appreso, non ha compromesso il sistema informatico. Sul caso indaga il compartimento di polizia postale della Liguria. Resta da chiarire chi abbia guidato l’intrusione informatica: al momento sembra essere ancora troppo presto per decifrare da dove sia arrivato l’attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata