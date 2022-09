Il sospettato avrebbe fatto ritrovare l'arma usata

Si è costituito, presentandosi alla polizia, un 24enne di Manfredonia (Foggia), per la sparatoria in cui un 46enne del posto è rimasto ferito nella notte fra il 31 agosto e il primo settembre scorsi. La sparatoria era avvenuta nella zona del luna park della città dauna, allestito in occasione della festa patronale. Stando a quanto si apprende, il 24enne ha fatto ritrovare l’arma usata, ferendo alla gamba sinistra il 46enne.

