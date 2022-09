Cause ancora sconosciute per l'incidente, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 settembre

(LaPresse) Incidente in corso Moncalieri a Torino nella notte tra il 2 e il 3 settembre. Una Citroen C3 ha sfondato un pezzo del parapetto ed è precipitata per cause sconosciute lungo la scaletta in pietra del ponte Isabella, a ridosso del fiume Po. Condizioni del conducente in fase di accertamento.

