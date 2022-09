Rapine messe a segno in diverse ferrovie della provincia

(LaPresse) Sarebbero responsabili di almeno cinque rapine, alcune anche a mano armata, in provincia di Monza Brianza, ai danni di minorenni, i quattro minori arrestati che agivano nelle stazioni ferroviarie e a bordo di treni in servizio tra i comuni di Seregno e Monza. Dalle indagini è emerso un sodalizio criminale tra i minorenni che agivano anche con l’aiuto di altri giovani del gruppo (circa una decina in tutto) seminando panico e mettendo a segno colpi di poche centinaia di euro ai danni di studenti che raggiungevano le scuole di Seregno.

