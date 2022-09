La polizia di Stato ha arrestato un 31enne di origine catanese

(LaPresse) Armato di motosega rapina due aree di servizio, tra Messina e Catania. La polizia di Stato ha fermato un 31enne di origine catanese, che ha fatto irruzione nel locale costringendo il banconista a consegnargli il denaro e tutti i tagliandi Gratta&Vinci in cassa, allontanandosi poi bordo di una Nissan Micra. Pochi minuti dopo, sulla stessa autostrada, ha fatto un’altra rapina con le stesse modalità. Gli investigatori della Sezione Polizia Stradale di Messina lo hanno individuato in meno di 12 ore risalendo alla targa dell’autovettura in fuga e al rapinatore.

