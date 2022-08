La ragazza, classe 2005, è stata trasportata nell'ospedale Mangiagalli dove sono tutt'ora in corso accertamenti Sarà ascoltata al più presto della polizia che sta indagando anche per ricostruire l'accaduto

Una ragazza di 16 anni è stata soccorsa dalla polizia, a Milano, alla quale ha raccontato di essersi svegliata in piazza Castello, e di aver subito una violenza sessuale. La ragazza, classe 2005, è stata trasportata nell’ospedale Mangiagalli dove sono tutt’ora in corso accertamenti.

La ragazza sarà ascoltata al più presto della polizia che sta indagando anche per ricostruire l’accaduto. La 16enne, infatti, nel suo racconto fatto agli agenti, ha spiegato di avere ricordi confusi su quello che è successo nella notte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata