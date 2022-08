La persone non è ancora stata identificata. Anche l'auto era in fiamme, al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo

Il cadavere di una persona, non ancora identificata, è stato ritrovato in una automobile andata distrutta in un incendio, dai vigili del fuoco di Brescia. I pompieri sono intervenuti su segnalazione di fumo nero e fiamme in una zona di campagna a Cologne, nel Bresciano. Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere legato nel bagagliaio. Sul posto i carabinieri del comando di Brescia.

