L'arbitro Daniele De Santis e la ragazza Eleonora Manta furono accoltellati il 21 settembre 2020 dall'ex coinquilino

Ergastolo: la Corte d’Assise di Lecce ha condannato l’ex studente di Scienze infermieristiche di Casarano, Antonio De Marco, imputato e reo confesso di aver ucciso a coltellate i fidanzati Daniele De Santis, arbitro di calcio, 33 anni, ed Eleonora Manta, 30, dipendente Inps a Brindisi, nel loro appartamento a Lecce mentre erano a cena, il 21 settembre 2020. La Corte, presieduta da Pietro Baffa, ha accolto la richiesta che era stata avanzata dalla pm Maria Consolata Moschettini, dopo le conclusioni dei due consulenti incaricati dai giudici, Andrea Balbi, psichiatra e psicoterapeuta, professore presso La Sapienza di Roma, e Massimo Marra, neurologo e criminologo clinico, in servizio presso l’ospedale di Casarano (Lecce), che hanno accertato la capacità di intendere e di volere di De Marco. Le motivazioni della sentenza saranno depositate fra 60 giorni. La Corte ha disposto anche il risarcimento del danno in favore delle parti civili da quantificarsi e liquidarsi in separata sede.

