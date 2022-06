Il sindaco Lo Russo: "A 5 anni di distanza il ricordo è ancora vivo in città"

A 5 anni dalla drammatica notte che ha segnato Torino, durante la finale di Champions League la città ha ricordato oggi la tragedia di piazza San Carlo e le sue vittime. Una cerimonia, con il suono del Silenzio e la deposizione di una corona della Città e di una composizione floreale della Juventus, in memoria delle due donne che persero la vita in seguito al panico che si scatenò nella piazza, Erika Pioletti e Marisa Amato. “Le immagini di questa piazza cosparsa di vetri insanguinati – ha detto il sindaco Lo Russo – siano un monito perché queste tragedie non si ripetano”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata