Il Frecciarossa numero 9311, partito da Napoli e diretto a Torino, è deragliato in un tratto in cui viaggiava a una velocità non sostenuta. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco

Un treno alta velocità è deragliato in una galleria all’altezza della stazione Prenestina-Serenissima. Al momento, secondo fonti di polizia, non ci sono feriti. Il treno alta velocità Frecciarossa numero 9311, partito da Napoli e diretto a Torino, è deragliato in un tratto nel quale viaggiava a una velocità non sostenuta. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco

🔴 #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità . Situazione in corso di accertamento [#3giugno 15:15] pic.twitter.com/luCqqRpm1x — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022

Al momento il personale dei Vigili del Fuoco presente sul posto sta facendo evacuare i circa 230 passaggeri che sono a bordo del treno Rfi rimasto bloccato in galleria a seguito di un incidente tra le stazioni Serenissima e Prenestina. Tra i passeggeri non risultano attualmente persone ferite, sul posto sono intervenute 3 squadre dei Vigili del fuoco, un carro sollevamenti, un nucleo Usar e il carro autoprotettori. Sul posto anche il Comandante, i funzionari di guardia, il 118, tecnici Rfi e la Polizia Ferroviaria.  Il traffico ferroviario dell’Alta Velocità è sospeso sulle linee Roma-Napoli e Roma-Pescara a Roma Prenestina dalle 14.04. Lo comunica Trenitalia sul proprio sito, spiegando indicando come causa un “inconveniente tecnico sulla linea”. In corso l’intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco. Al momento i treni deviati su altre linee, come chiarito da Trenitalia sono FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) – Torino Porta Nuova (21:00) ; FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:55); FR 9642 Napoli Centrale (13:30) – Torino Porta Nuova (19:10) ; FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:10) ; FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34) ; FA 8867 Roma Termini (14:05) – Reggio Calabria Centrale (19:28). Via Formia invece FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Napoli Centrale (16:12); FR 9428 Napoli Centrale (15:10) – Venezia Santa Lucia (20:34).Â

