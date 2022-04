Il ragazzo aveva mandato un messaggio all'ex fidanzatina: "Tornerò morto o mi faranno molto male"

E’ di Jouider Ahmed il corpo ritrovato martedì mattina (26 aprile) nel fiume Brenta dai vigili del fuoco. Lo confermano a LaPresse fonti investigative. Sul posto la polizia di Stato e i vigili del fuoco che hanno setacciato le rive del fiume dopo il ritrovamento del cellulare del giovane avvenuto ieri sera nei pressi del ponte pedonale che collega il quartiere Torre a Cadoneghe.

Il 15enne era scomparso lo scorso giovedì. Le ultime sue notizie erano contenute in un messaggio vocale alla fidanzata in cui parlava di problemi in sospeso. “Tornerò morto, o mi faranno molto male”, la frase affidata al telefonino, poi ritrovato sul ponte pedonale.

