La prossima udienza è prevista il 10 maggio

Chiesto il rinvio a giudizio per 107 indagati nel processo sulle violenze ai danni dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, dell’aprile 2020. Il pm, al termine della requisitoria, ha invocato il processo per gli imputati, agenti della polizia penitenziaria e funzionari del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), che sarebbero responsabili di quanto accaduto in quelle concitate ore nel penitenziario casertano. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di abuso di autorità, tortura, lesioni e falso in atto pubblico. La prossima udienza è prevista il 10 maggio.

