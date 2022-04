Durante la manifestazione a Milano anche alcune contestazioni allo spezzone ucraino

(LaPresse) Un’ampia delegazione di cittadini ucraini sta sfilando in testa al corteo per il 25 aprile a Milano al grido di “Slava Ukraine”. In tanti sorreggono una lunga bandiera gialla e blu dell’Ucraina. Presenti anche cartelli contro Putin, apostrofato come “assassino”. Lo spezzone è stato anche contestato da un gruppo di antagonisti dei centri sociali, che hanno gridato “nazisti”. Il corteo ha poi proseguito la marcia per arrivare in piazza Duomo al grido di ‘Grazie Italia’.

