(LaPresse) La Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto un 53enne di Altopascio (Lucca) che, dopo aver lasciato il suo lavoro di rappresentante di commercio, si è improvvisato, ‘promotore di investimenti in criptovalute’ per conto di due società estere, la Umo Finance Ltd, con sede negli Emirati Arabi Uniti e la Mindcapital, con sede in Estonia, pur non avendo nessun titolo ma solo conoscenze informatiche e della lingua inglese. Dopo gli avvisi della Consob e una successiva istruttoria a suo carico sulla base delle segnalazioni trasmesse da alcuni utenti sull’anomala operatività del soggetto e dopo aver oscurato due siti web, l’attività delll’uomo è stata segnalata alla Procura di Lucca. Le fiamme gialle dopo una perquisizione domiciliare, hanno constatato che il tenore e le condizioni di vita dell’uomo erano inferiori a quelle che lasciava credere agli utenti per convincerli ad investire.L’uomo ha ottenuto un patteggiamento della pena: un anno e 4 mesi di reclusione e 3mila euro di multa (che si aggiungono alle sanzioni per diverse migliaia di euro già applicate dalla Consob)

