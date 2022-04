Due uomini furono uccisi nel 2014, i responsabili erano già in carcere

(LaPresse) Svolta nelle indagini su due omicidi avvenuti nel 2014 nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Quattro persone, che si trovano già in carcere, sono state arrestate perché ritenute responsabili dell’uccisione di due pregiudicati, Emilio Solimene e Gennaro Amaro, ammazzati a colpi d’arma da fuoco nei mesi di agosto e di ottobre di 8 anni fa. Ai 4 vengono contestati, a vario titolo, i reati di omicidio aggravato dalle modalità mafiose, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo in luogo pubblico, danneggiamento a seguito di incendio, violenza e minaccia aggravate dal metodo mafioso. Le due vittime erano affiliate al gruppo camorristico Ciccarelli e coinvolti nell’attività di spaccio di droga del rione Parco Verde. Le indagini hanno consentito di inserire i due omicidi nel quadro di una “frizione” interna al gruppo camorristico, poiché le vittime avevano intrapreso iniziative autonome non accettate dai vertici del clan.

