Il capo della Protezione Civile: "Questa forma di migrazione è molto fluida"

“I numeri al momento sono in flessione rispetto ai primi arrivi, ma dobbiamo prendere i dati con cautela”, così il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a margine della riunione in Regione Lombardia con i prefetti e il presidente Attilio Fontana sull’arrivo dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. “Le domande che ci si pone è sui processi di integrazione. Questa forma di migrazione è veramente molto fluida e molto dipenderà da quello che accadrà su quei territori. Anche i processi di inserimento, scolastico e lavorativo, tiene conto di questa variabilità. Dovremo soprattutto monitorare questi fenomeni”, ha concluso Curcio.

