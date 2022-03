Vittima una donna di 61 anni, Maria Begona: le indagini affidate ai carabinieri

Uccisa a coltellate nella propria abitazione a Cologno Monzese, alle porte di Milano. Vittima una donna di 61 anni, Maria Begona, nata in Spagna: sul suo corpo sono state inferte diverse ferite da arma da taglio all’altezza dello sterno e dell’addome.

A trovarla sono stati i carabinieri di Sesto San Giovanni, allertati dai vicini che hanno sentito rumori e urla provenienti dall’appartamento di via Bergamo dove viveva la vittima. I militari sono arrivati intorno alle 4.30 e lì hanno rinvenuto il corpo della donna. In casa c’erano anche il figlio 28enne con le sorelle gemelle di 24 anni.

Fin da subito gli investigatori si sono concentrati sulla pista del delitto in famiglia: il primo a essere sentito è stato il figlio 28enne che è stato portato in ospedale dai militari perché in stato di shock.

Anche le due figlie sono state sentite dagli inquirenti per capire cosa sia successo: il quadro e gli indizi raccolti dai militari porterebbero in particolare al primogenito, fermato, da quanto si apprende in via ufficiosa, come principale indiziato per la morte della madre.

Tante ancora le domande senza risposta sul caso, a partire dal movente: se la dinamica è presumibilmente chiara agli inquirenti, ancora sfugge il motivo che avrebbe armato la mano del figlio contro la madre. Da capire anche l’eventuale ruolo delle due sorelle visto che tutti e tre i figli della donna erano in casa all’arrivo dei carabinieri.

