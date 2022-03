Il delitto a Chiampo: padre e madre uccisi a colpa di pistola

Si è costituito ai carabinieri di Vicenza dopo aver ammazzato entrambi i genitori con una arma da fuoco detenuta illegalmente. Ha 25 anni il giovane che, nel pomeriggio di ieri, ha ammazzato il padre di 62 anni e la madre di 59 anni, a Chiampo, in provincia di Vicenza, sparando due colpi. Dopo il duplice omicidio si è dileguato, fino alla decisione di costituirsi in caserma. La causa è probabilmente ricondicibile a motivi economici, ma non è esclusa alcuna pista. Il 25enne è stato arrestato

