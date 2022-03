I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto

Sparatoria, stamattina a Caporiacco, in comune di Colloredo di Montalbano (Udine): un uomo è morto e una donna è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto

