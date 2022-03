Sono i nuovi sviluppi dell'operazione 'Easy money' con cui a giugno è stata smantellata un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti con l'arresto di 13 persone

(LaPresse) Dopo una serie di verifiche fiscali nei confronti di 2 società a responsabilità limitata e di una ditta individuale in provincia di Chieti, la Guardia di Finanza ha scoperto la mancata dichiarazione al fisco di 7,5 milioni di euro e Iva dovuta per 200 mila euro. Sono i nuovi sviluppi dell’operazione ‘Easy money’ con cui a giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti con l’arresto di 13 persone e il sequestro di circa 12 milioni di euro, tra le province di Chieti e Ascoli Piceno. Fatture false per il riciclaggio dei profitti derivanti dal traffico di rifiuti metallici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata